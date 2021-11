Bilancio dell’attività della Polizia Ferriviaria

LATINA – 2 arrestati, 10 indagati e 8312 persone controllate. 468 pattuglie impegnate in stazione e 70 a bordo di 164 treni, 34 sanzioni amministrative elevate. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dal Compartimento polizia ferroviaria per il Lazio nell’ultima settimana. Nella serata del 22 novembre personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Formia, ha proceduto all’arresto di un cittadino italiano colpito da un provvedimento restrittivo del 2019 dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord, con il quale se ne ordinava l’accompagnamento presso un istituto detentivo per scontare una pena residua di due mesi di reclusione. L’arrestato, al termine degli adempimenti di rito, è associato presso la casa circondariale di Isernia.