Calcio, il Latina perde 2 – 1 sul campo della Virtus Francavilla

Niente da fare per il Latina sconfitto 2-1 in rimonta sul campo della Virtus Francavilla. Il gol iniziale di Ercolano illude i nerazzurri che vengono ripresi da Maiorino e superati da Ekuban nella ripresa. I ragazzi di mister Di Donato restano fermi a 11 punti in classifica e in piena lotta nelle zone caldissime. Espulso per proteste mister Di Donato.

Poker dell’Aprilia di mister Galluzzo che passa in casa dell’Insieme Formia di Starita e conquista la settima vittoria consecutiva in campionato mantenendo saldo il secondo posto in classifica alle spalle del Giugliano.