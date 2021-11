Coletta ospite a Radio Immagine: “Presto i nomi della giunta, ci sarà qualche riconferma”

LATINA – “Sono il garante degli equilibri politici a Latina in un momento storico in cui c’è bisogno di collaborazione e unità e c’è bisogno di operatività sin da oggi. L’andamento del Consiglio comunale di ieri è stato un buon inizio”. Sono le parole del primo cittadino di Latina Damiano Coletta questa mattina ospite negli studi di Radio Immagine in cui abbiamo toccato diversi temi, partendo dalle citazioni che lo stesso primo cittadino ha usato ieri durante il primo consiglio comunale, di Papa Francesco e Italo Calvino.

ASCOLTA

E ora è il momento di pensare alla giunta. “Avrei voluto già ieri dare i nomi dei nove assessori, ma non è semplice. C’è bisogno ancora di qualche giorno, ma, rimanendo in tema calcistico, nessuna squadra da un anno all’altro cambia tutti i giocatori, ci sarà sicuramente una certa continuità”. In giunta dunque probabilmente torneranno alcuni assessori della passata consigliatura. Il centro destra chiede solo figure tecniche: “Il confine tra la figure tecnica e politica spesso si sovrappone. Ho chiesto anche al centrodestra di fornire dei nomi che potessero dare valore aggiunto perchè ora dobbiamo cercare di mettere insieme le forze migliori. Sicuramente nella scelta dei nove assessorati indicherò qualche riconferma”.

Il sindaco ha anche spiegato a che punto sono i lavori del teatro D’Annunzio: “Non c’è ancora una data e non voglio sbilanciarmi, però siamo in dirittura d’arrivo”