Covid, 27 casi in provincia di Latina. Sempre ad Aprilia i numeri più alti

LATINA – Sono 27 i nuovi positivi che si registrano oggi, lunedì 1 novembre, in provincia di Latina. ancora una volta, è Aprilia a far registrare il numero più alto di contagi, sono 8, e il sindaco Antonio Terra ha invitato la cittadinanza al buon senso, invitandoli a rispettare le misure anti contagio e sollecitando una collaborazione con la Asl per le operazioni di tracciamento.

Tre casi sono stati registrati a Latina e Lenola, 2 a Fondi, Formia e Sezze e uno rispettivamente a Castelforte, Cisterna, Cori, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia e Santi Cosma e Damiano.

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi, nè ricoveri. Non sono inoltre state notificate nuove guarigioni. Le vaccinazioni sono state invece 863.