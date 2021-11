Covid, 87 nuovi casi in provincia di Latina, 39 solo nel capoluogo

LATINA – Come ogni lunedì si registrano meno contagi Covid in provincia di Latina, ma i numeri sono ugualmente alti. Sono infatti 87 i nuovi positivi con un picco a Latina dove il bollettino Asl segnala 39 contagi, seguito da Cisterna con 11 e Aprilia con 8. Sono 7 i positivi registrati a Fondi, 6 a Terracina, 4 a Sermoneta, 3 a Pontinia, 2 a Sezze e Sonnino e uno rispettivamente a Cori, Formia, Monte San Biagio e Roccasecca dei Volsci dove il sindaco ha chiuso le scuole. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi e non sono state notificate nuove guarigioni. Sono invece 3 i ricoverati al Goretti di Latina. Sono state 732 le vaccinazioni effettuate negli hub vaccinali, di cui 391 terze dosi, 135 prime e 206 seconde dosi.