Giornata di disagi per i pendolari pontini, traffico in tilt sulla Pontina e treni in ritardo

LATINA – Traffico in tilt sulla Pontina in direzione Latina a causa di un incidente che si è verificato a Castel di Decima. Chilometri di fila per i pendolari pontini di rientro dalla Capitale. Al momento di viaggia su una sola corsia ed è in corso l’intervento per il recupero dell’auto finita fuori strada.

Giornata di disagi anche per i pendolari sulla linea ferroviaria Roma Napoli via Formia. A causa del maltempo abbattutosi su tutto il Lazio si sono registrati notevoli ritardi su diversi convogli a partire dalla tarda mattinata, dovuti a un’interruzione all’altezza della stazione di Sessa Aurunca. Alcuni treni hanno accumulato quasi 90 minuti di ritardo e tanti sono stati cancellati. Problemi anche nei collegamenti con le Isole, visto che le corse Laziomar da Formia hanno subito delle modifiche sugli orari di partenza.