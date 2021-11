Il Covid non frena la sua salita: 72 casi e un decesso in provincia di Latina

LATINA – Sono 72 i nuovi casi Covid registrati in provincia di Latina nelle ultime 24, distribuiti in 12 comuni pontini. Nel bollettino odierno della Asl figura anche un decesso nel comune di Aprilia che, come sempre, fa registrare un numero considerevole di positivi. Sono 17 quelli riportati oggi, a cui si aggiungono i 22 di Latina e i 12 di Cisterna. A Fondi si registrano 5 contagi, 4 a Formia, 3 a Sermoneta e Sonnino, 2 a Sezze. Uno infine rispettivamente a Itri, Minturno, Sabaudia e Terracina. Sono 12 le guarigioni notificate e non vengono segnalati ricoveri nelle ultime 24 ore.

VACCINAZIONI – Per quanto riguarda le vaccinazioni sono 1.210 quelle eseguite negli hub pontini. In 132 casi sono prime dose, 280 seconde e 798 terze dosi.