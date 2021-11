Il Latina Calcio in campo contro il Messina

LATINA – Il Latina torna in campo al Francioni domani alle 14.30 per sfidare il Messina dopo la bella vittoria ottenuta con il Campobasso. A poche ore dal fischio d’inizio ha parlato così il tecnico Daniele Di Donato: “Ci attende un’altra gara importante, vogliamo replicare la prestazione di domenica scorsa e guadagnare altri tre punti preziosi per la nostra classifica. Sappiamo bene che quella contro i siciliani sarà una battaglia, i nostri avversari fanno dell’aggressività un’arma importante, ma noi ci siamo preparati con grande attenzione e concentrazione per affrontare la sfida nel migliore dei modi. Anche durante la rifinitura ho visto l’intensità e lo spirito di cui si ha bisogno per affrontare partite di questo genere”.

Il tecnico può sorridere visto che torneranno a disposizione alcuni giocatori: “Potremo contare su Teraschi e Amadio al rientro dopo la squalifica, anche le condizioni di Jefferson sono migliorate e potrà essere della sfida. La novità è rappresentata da Carissoni, anche lui farà parte della lista dei convocati, un giocatore che conosco, in grado di giocare in diversi ruoli, sia come esterno destro difensivo che come braccetto della difesa a tre. Ancora out invece Rosseti”.

Giocare davanti al proprio pubblico ha sempre un sapore speciale: “In casa riusciamo ad esprimerci molto bene, ma è chiaro che per alimentare entusiasmo c’è bisogno di continuare a vincere. Siamo noi, attraverso le prestazioni e i risultati, a dover invogliare il pubblico a seguirci. I tifosi ci hanno sempre mostrato affetto e vicinanza, l’auspicio è di vedere il Francioni riempirsi giornata dopo giornata”.