Il Prefetto Falco e il comandante dei Carabinieri incontrano la nuova amministrazione di Cisterna

LATINA – Visita del Prefetto di Latina Maurizio Falco e del Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Lorenzo D’Aloia, questa mattina a Cisterna di Latina per incontrare i rappresentanti dell’amministrazione da poco insediata, far sentire la vicinanza delle istituzioni e parlare di sviluppo e sicurezza. Erano presenti il Sindaco Valentino Mantini, il Presidente del Consiglio Comunale Quirino Mancini, il Comandante della Polizia Locale Raoul De Michelis.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza della vicinanza istituzionale in particolar modo su due temi a lui cari quali lo sviluppo e la sicurezza, sia personale che stradale. A tale proposito è stato deciso di stipulare un “Patto sulla sicurezza” volto a rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio attraverso la collaborazione tra le Forze di polizia, la Polizia locale, il Comune, istituendo una “cabina di regia” presso la Prefettura di Latina. Infine, a conclusione dell’incontro, è stata l’occasione per dare il benvenuto alla multinazionale Amazon, rappresentata da William Callegari, che pochi giorni fa ha iniziato ad operare a Cisterna con un nuovo deposito di smistamento a servizio dei clienti residenti ad Anzio, Latina, Formia, Frosinone e nelle aree limitrofe. La scelta di Cisterna da parte dell’azienda leader nel mercato elettronico è considerata un segnale di conferma del ruolo strategico che la città riveste sul territorio ma anche di speranza per un impulso positivo sull’economia locale.