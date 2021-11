Il Vescovo di Latina Mariano Crociata in vista ai malati dell’Hospice San Marco

Il Vescovo di Latina, Mons. Mariano Crociata ha scelto la data dell’11 novembre, Giornata Nazionale delle Cure Palliative, per venire a far visita ai malati ricoverati presso l’Hospice San Marco. Oggi è la festa di San Martino di Tours, patrono delle Cure Palliative. Da quel gesto semplice con cui Martino decise di tagliare a metà il suo mantello per offrirlo come ristoro a un mendicante, risale l’origine delle cure palliative. Il termine palliativo deriva dal latino pallium, ovvero mantello; il mantello di San Martino che riscalda e dà pace e ristoro, simbolo delle cure palliative.

Quest’anno, la visita del Vescovo di Latina nella clinica San Marco, ha avuto un valore aggiunto poiché lo scorso anno non era stata possibile a causa delle misure restrittive per il Covid. Mons. Crociata era riuscito ugualmente a raggiungere i malati con un video messaggio.

A far gli onori di casa, questa mattina all’Hospice San Marco, il dott. Domenico Russo, Responsabile medico cure palliative e la dott.ssa Michela Guarda, coordinatrice infermieristica. Mons. Mariano Crociata si è recato in visita in ogni stanza per dare parole di conforto e di preghiera ai malati. Al termine della visita il Vescovo di Latina, visibilmente emozionato, si è rivolto allo staff presente dicendo: “Sono contento di essere venuto qui questa mattina. Queste visite sono terapie per lo spirito perché umanizzano” e ha poi proseguito: “Servire queste persone è servire il Signore in persona”, esprimendo la sua gratitudine nei confronti di tutto il personale multidisciplinare che opera nell’hospice.