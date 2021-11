Incidente a Latina Scalo, suv finisce a pochi centimetri dalla vetrina del negozio

LATINA – Attimi di paura ieri pomeriggio in via della Stazione a Latina Scalo quando, nel tardo pomeriggio, un’auto è finita oltre il marciapiedi, tra la vetrina di un forno e lo spazio allestito con i tavolini che si trova più in basso rispetto alla strada. Fortunatamente non c’era nessuno seduto in quel momento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che ora dovranno ricostruire cosa accaduto. Secondo le prime informazioni il proprietario del mezzo era sceso per una commissione lasciando il mezzo acceso e ingranando evidentemente la retromarcia. Il mezzo quindi ha proceduto verso il marciapiedi e poi verso la vetrina, fermata solo dalle ruote anteriori che hanno impedito la caduta. Nessuno è rimasto ferito e l’auto è stata rimossa nella serata di ieri.