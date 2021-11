Incidente mortale lungo l’Appia a Pontinia, perde la vita una donna

PONTINIA – Un morto e due persone ferite. E’ il bilancio di un incidente che si è verificato lungo la via Appia, all’altezza del km 79, nel territorio di Pontinia, all’incrocio con la Migliara 47 intorno alle 14. La dinamica dell’impatto è ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto. A scontrarsi due auto. Ad avere la peggio una donna a bordo di un’Opel Corsa. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni e la circolazione stradale è deviata sulla strada Migliara 47. In traffico in questo momento è in tilt.