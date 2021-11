LATINA – Incidente via della rosa questa mattina intorno 8. La strada è temporaneamente chiusa al traffico e sul posto per regolare la circolazione ci sono i Vigili Urbani di Latina. Secondo una primissima ricostruzione due veicoli si sono scontrati frontalmente per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. E’ stato necessario anche l’intervento di un’ambulanza.