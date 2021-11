La Passione di Cristo di Sezze si candida all’Unesco

SEZZE – Un altro passo in avanti per il riconoscimento delle Rappresentazioni delle Passioni di Cristo quale patrimonio immateriale dell’Unesco. Sarà la città di Sezze, infatti, nel 2023 ad ospitare la riunione della “Rete dei sindaci” delle città italiane in cui si tengono le più importanti rievocazioni della Passione di Cristo. L’organismo è composto da circa trenta primi cittadini ed è presieduto dal sindaco di Caltanissetta. “Una strada iniziata nel 2013 – spiega il regista Piero Formicuccia – e che è alle battute finali. Nell’ultima assemblea che si è svolta a Viterbo abbiamo messo a punto alcuni elementi utili alla candidatura e proprio in quella occasione ci siamo candidati a ospitare la rete sindaci. Coinvolgere le istituzioni, a questo punto, è fondamentale”, spiega il regista.

“Sarà un onore poter ospitare a Sezze la riunione annuale della Rete dei sindaci – ha detto il presidente Elio Magagnoli – Riteniamo sia importante che i primi cittadini delle località interessate siano presenti insieme alle relative associazioni così da unire l’aspetto istituzionale a quello culturale e associativo, per dare maggiore consistenza alle attività in essere nel percorso per la candidatura Unesco”.

Il presidente dell’associazione ha informato dell’esito dell’incontro di Viterbo anche il neo sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, che ha espresso il suo apprezzamento.