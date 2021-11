La Top Volley Cisterna stasera in trasferta a Milano

CISTERNA – Ottava giornata di campionato, la Top Volley Cisterna questa sera alle 20,30 affronta l’Allianz Milano. Il team pontino allenato da coach Fabio Soli è reduce da due sconfitte consecutive contro Piacenza e in casa con Monza. Dall’altra parte della rete c’è l’Allianz Milano, con 9 punti in classifica vuole replicare il successo di domenica contro Verona nel match casalingo terminato 3-1 per il team di coach Roberto Piazza. La Top Volley Cisterna, in classifica ora è a 7 punti come Taranto ed occupa la nona posizione. Martedì sera, alle 20.30, la Top Volley scende in campo all’Allianz Cloud contro Milano degli ex Jean Patry e Yuki Ishikawa, per l’ottava giornata di regular season del campionato di Superlega Credem Banca.

Candido Grande (Direttore sportivo – Top Volley Cisterna): “Milano è indubbiamente una squadra costruita per fare bene, con ottimi giocatori, dall’altra parte della rete ritroveremo due ex: Jean Patry e Yuri Ishikawa. Noi, dal canto nostro, siamo convinti delle nostre potenzialità. Un gruppo che sta dimostrando un grande valore tecnico, scendiamo in campo ad ogni gara con le giuste motivazioni, lottando punto a punto contro ogni avversario. A Piacenza e contro Monza in casa, abbiamo espresso il nostro gioco, alla pari di avversari di grande livello, possiamo lottare per la vittoria contro tutti. Una squadra che sta crescendo partita dopo partita e deve continuare ad avere l’approccio giusto per migliorare ancora, andiamo a Milano convinti di poter far bene. Abbiamo completato la rosa con i nuovi innesti che mancavano. Dirlic e Wiltenburg, nell’ultima gara con Monza, si sono fatti trovare pronti, a conferma della grande qualità espressa dalla panchina. Tra le riserve, coach Soli, ha le armi giuste da buttare in campo per ridare vigore al sestetto titolare. Bisogna stare con i piedi per terra, non perdere la concentrazione ed evitare distrazioni, ma soprattutto lavorare molto durante la settimana per preparare al meglio tutte le partite”.”.

Cisterna e Milano si sono affrontate 21 volte nel massimo campionato italiano con 12 successi per la formazione pontina e 9 per i lombardi. Cinque gli ex nei roster: Patry e Ishikawa hanno trascorsi a Cisterna, mentre Maar, Picchio e Bossi hanno vestito la casacca di Milano.

Il match verrà arbitrato da Brancati Rocco e Saltalippi Fabrizio. La partita tra la Top Volley Cisterna e l’Allianz Milano verrà trasmessa in diretta su Rai Sport sul canale 57 del digitale terrestre e sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 20.30, in radio su Antenne Erreci, raggiungibile in Fm sui 97.3 e in streaming: www.radioantenne.it oppure tramite app gratuita dagli store Apple e Android.

Allianz Milano – Top Volley Cisterna

PRECEDENTI: 21 (12 successi Top Volley Cisterna, 9 successi Allianz Milano)

EX: Jean Patry ha vestito la casacca della Top Volley nel campionato 2019/2020; Yuki Hishikawa a Cisterna per due stagioni nel 2016/2017 e 2017/2018 (Allianz Milano); Stephen Maar a Milano nella passata stagione e per il campionato 2018/2019; Elia Bossi compagno di squadra di Maar nella stagione 2018/2019; Matteo Picchio nelle giovanili milanesi dal 2012 al 2016 (Top Volley Cisterna).

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Barthelemy Chinanyele – 8 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano); Nicola Daldello – 2 muri vincenti a 50 (Allianz Milano); Matteo Piano – 3 battute vincenti a 100 (Allianz Milano); Yuki Ishikawa – 8 muri vincenti a 100 (Allianz Milano); Filippo Lanza – 12 muri vincenti a 200 (Top Volley Cisterna); Elia Bossi – 10 attacchi vincenti a 500 (Top Volley Cisterna); Michele Baranowicz – 2 attacchi vincenti a 250 (Top Volley Cisterna); Arthur Szwarc – 10 punti a 500 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Yuri Romanò – 2 battute vincenti alle 150 giocate (Allianz Milano); Matteo Maiocchi – 2 punti a 400 (Allianz Milano), Jean Patry – 6 attacchi vincenti a 800 (Allianz Milano); Nicola Pesaresi – 20 ricezioni a 2000 (Allianz Milano); Filippo Lanza – 1 punto a 3200 (Top Volley Cisterna); Michele Baranowicz – 2 battute vincenti a 250 (Top Volley Cisterna); Arthur Szwarc – 8 muri vincenti a 100 (Top Volley Cisterna); Giacomo Raffaelli – 3 ricezioni a 300 (Top Volley Cisterna).