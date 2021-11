L’ex arbitro di Serie A Gavillucci inaugura la palestra dell’Einaudi di Latina

LATINA – L’ex arbitro di Serie A Claudio Gavillucci inaugurerà martedì 30 novembre la palestra dell’I.I.S. Einaudi – Mattei di Latina dopo la recente ristrutturazione realizzata dalla Provincia di Latina – Settore Edilizia Scolastica – che ha riguardato la sistemazione degli spogliatoi, la manutenzione e levigatura del parquet, la sistemazione dei bagni e dei locali annessi.

“Garantire una struttura qualitativamente adeguata per lo svolgimento delle attività sportive svolte in ambito scolastico, è fra gli obiettivi della scuola, l’attività sportiva offre occasioni di confronto, di socialità, di acquisizione di valori importanti per i ragazzi come il rispetto verso i compagni e gli avversari, e dinamiche di apprendimento attraverso le regole del gioco”, si legge in una nota.

A tenere a battesimo l’impianto, “proprio a testimonianza del profondo legame fra sport e legalità, fra sport e scuola”, interverrà l’arbitro di Latina Claudio Gavilucci, autore del libro L’uomo nero, le verità

di un arbitro scomodo , arbitro, oggi anche imprenditore. “La sua testimonianza sarà particolarmente importante per i nostri studenti per capire e conoscere attraverso il racconto della sua vita”, aggiungono dall’Einaudi, ricordando l’episodio clue della carriera del fischietto: “Il 13 maggio 2018 diresse la partita Sampdoria-Napoli – durante la quale sospese momentaneamente l’incontro per presunti insulti razzisti provenienti dagli spalti contro i giocatori del Napoli – e venne sollevato dal suo incarico qui in Italia. In queste pagine le scomode verità sul mondo dello sport e l’importanza dei valori del rispetto e dell’uguaglianza verso il prossimo”.