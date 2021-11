Maltempo, Itri colpita da un violento nubifragio

ITRI – Violento nubifragio la scorsa notte a Itri. Frane e smottamenti in diversi quartieri della città e alcune abitazioni sono state evacuate, nel quartiere San Gennaro. Il fango ha raggiunto anche le abitazioni, auto e moto sono stati distrutti dalla colata (come si evince dalla foto dal profilo Facebook di Daniela Speziale). Il Pontone è sotto osservazione. Massiccio il dispiegamento impiegato dai Vigili del fuoco che sul posto hanno lavorato per ore con la collaborazione anche dei volontari della protezione Civile. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Giovanni Agresti. Da oggi e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, le scuole rimarranno chiuse. L’invito ai cittadini è quello di “limitare gli spostamenti allo stretto necessario ed a non sostare nelle arre aperte”. Per ogni emergenza – si legge nell’ordinanza del sindaco – sono attivi i numeri della Polizia Locale e il 3485150842.