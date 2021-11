Minacce aggravate alla ex, denunciato un 52enne di Rieti

Un 52enne di Rieti è stato denunciato dalla Polizia di Latina per il reato di minacce aggravate. Tutto è partito dalla denuncia di una signora di 61 anni, rivoltasi alla Questura pontina per raccontare un anno di violenze, soprusi e tensioni con il convivente, dovuti a motivi di natura economica. L’episodio che ha indotto la vittima a chiedere aiuto è avvenuto ieri, quando il 52enne l’ha avvicinata impugnando un coltello e l’ha minacciata di morte per aver bloccato una carta di credito che stava utilizzando. Al loro arrivo gli uomini della Volante hanno trovato la malcapitata in preda al panico, ancora al telefono con l’operatore del 113, mentre l’aggressore era in un’altra stanza. Gli agenti hanno recuperato anche il coltello, una lama a serramanico lunga 12 centimetri. Una volta conclusa l’operazione il Questore ha emesso a carico dell’uomo un foglio di via obbligatorio della durata di 3 anni.