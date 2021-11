Pomezia, incidente sulla Pontina verso Roma. Strada chiusa

AGGIORNAMENTO – Due persone sono rimaste ferite nell’incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla Pontina e che ha prodotto esiti disastrosi per il traffico. Oltre sette chilometri di coda si sono formati tra Aprilia e Pomezia in direzione di Roma nel tratto intorno al km 28 dove si sono scontrate tre auto e un furgoncino. L’arteria che era stata chiusa con traffico deviato sulla collaterale è stata riaperta intorno alle 10,30. Sul posto con la polizia stradale di Aprilia e il 118 hanno operato le squadre dell’Anas

ore 8 – E’ temporaneamente chiusa, in direzione Roma, la strada statale 148 “Pontina” a causa di un incidente avvenuto al km 28,000, all’altezza di Pomezia. Nel sinistro, che ha coinvolto tre autovetture e un furgoncino, si registra un ferito. Il traffico è stato deviato in complanare. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.