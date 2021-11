Priverno, domenica “Famiglie a teatro”

È in programma questo fine settimana il secondo appuntamento con “Famiglie a teatro”, la stagione teatrale promossa e sostenuta da A.T.C.L., il Circuito Multidisciplinare di promozione, distribuzione e formazione del pubblico per lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, con la collaborazione del Comune di Priverno e la direzione artistica di Matutateatro. Domenica 21 novembre, alle ore 17.30, il Teatro Comunale di Priverno ospita lo spettacolo “La regina delle nevi” della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. L’atmosfera magica della fiaba di Andersen viene portata in scena grazie ad artifici scenotecnici ed illuminotecnici e a proiezioni di immagini in 3D che trasformano concretamente e poeticamente il palco in differenti scenari: steppa sconfinata, distese marine, notti misteriose, serre fiorite ed infine nel campo di battaglia per lo scontro finale con la Regina delle Nevi.

Interpretato da Alice Bachi e scritto da Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale, che ne è anche il regista oltre che il curatore delle scene, delle luci, dei disegni e delle scelte musicali, “La Regina delle Nevi” ha come protagoniste due figure femminili: la sovrana che con i suoi poteri strega gli umani riducendoli ad automi privi di memoria e di sentimenti e Gerda, una bambina che affronta mille peripezie per liberare il suo amico Kay, prigioniero della Regina delle Nevi.

Questo è lo sfondo sul quale, come in un gioco di specchi s’innesta la storia di Margherita, una ragazza che da bambina, insieme al suo amico del cuore Giacomo, amava ascoltare la favola della Regina dalla voce della nonna. Margherita non ha mai dimenticato quella favola, ma, al contrario della bambina del racconto, non ha mai trovato il coraggio per affrontare e sconfiggere le sue paure. Grazie ad un sogno Margherita, ormai adulta, torna nella casa della nonna, dove ascoltava la storia di Kay e Gerda.

Riscopre i luoghi della sua infanzia ritrovando un armadio con uno specchio che diventa una porta che le permette di mettere in relazione favola e realtà, passato e presente. Margherita affronta e supera le sue paure e, sconfiggendo la Regina delle Nevi, diventa finalmente davvero “grande”.

Lo spettacolo moltiplica i piani narrativi e simbolici ed offre agli spettatori, bambini e adulti, una prospettiva inusuale, poetica del tempo.

Il terzo appuntamento della stagione si terrà poi domenica 12 dicembre e sarà interamente dedicato al Natale.

Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’epidemia Covid-19.

La prenotazione è obbligatoria ai numeri telefonici 3286115020 – 3291099630. Biglietto d’ingresso: € 5