LATINA – Undici panetti di hashish sono stati trovati dai carabinieri in un ripostiglio di un palazzo a Latina in una zona abitualmente frequentata da assuntori di sostanze stupefacenti. La droga era in una busta di plastica. I Carabinieri hanno ora sequestrato i 900 grammi di stupefacente e proseguono con le indagini per capire a chi appartenesse.