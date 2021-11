Sezze, il sindaco Lucidi indica i nomi della giunta

SEZZE – Nel pomeriggio di oggi si insedierà il nuovo consiglio comunale di Sezze e sarà l’occasione per il neo sindaco Lidano Lucidi, di presentare la sua giunta che è quasi completa. Per la prima volta ci sarà una donna nel ruolo di vicesindaco. E’ Michela Capuccilli, commercialista. Riceverà, oltre all’incarico di vicensindaco, anche le deleghe ai servizi sociali e alla cultura. Farà parte dell’esecutivo anche un’altra donna, Lola Fernandez che avrà la delega alle attività produttive e alla progettazione per i finanziamenti pubblici. Sono questi gli unici ruoli certi al momento, ma in giunta dovrebbero entrare anche il professor Pietro Bernabei e l’architetto Vincenzo Cardarello. Il primo dovrebbe ricevere le deleghe ai lavori pubblici e all’ambiente, il secondo all’urbanistica e al recupero delle periferie. Il neo sindaco ha spiegato che nominerà il quinto nome in un secondo momento, adesso manterrà lui la delega alle finanze, fino all’approvazione del bilancio della Spl. Per tutto il mandato invece, manterrà lui stesso la delega al cimitero e ai servizi mortuari. In questo ultimo settore c’è molto da lavorare per riportare la situazione alla normalità e dare ai cittadini tutte le risposte necessarie dopo lo scandalo dell’inchiesta dei Carabinieri.

Nel pomeriggio di oggi i consiglieri comunali dovranno eleggere anche il presidente e il vicepresidente del consiglio comunale.