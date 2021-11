Sopralluogo di Asl, Ater e Comune al quartiere San Valentino

Questa mattina si è tenuto un sopralluogo congiunto dei vertici della Asl di Latina al quartiere San Valentino di Cisterna. Per programmare l’introduzione di nuovi servizi socio-sanitari nella zona sono intervenuti, tra gli altri, il Direttore generale Silvia Cavalli, il Direttore Sanitario Laide Romagnoli e anche il Direttore generale dell’Ater di Latina, Paolo Ciampi e il Sindaco Valentino Mantini. Sono stati visitati più locali di proprietà dell’Ater lungo via Giovanni Falcone e sono stati valutati e condivisi gli interventi di riqualificazione necessari per realizzare al più presto i nuovi servizi. Asl, Ater e Comune hanno anche prospettato futuri sviluppi, a partire dalla realizzazione di un centro vaccinale gestito dai medici di medicina generale.