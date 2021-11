Spacciatore minorenne arrestato a Latina dalla Guardia di Finanza

Un baby pusher molto attivo nella zona delle autolinee di Latina è stato colto sul fatto la mattina scorsa dalla guardia di finanza. I militari, da tempo impegnati a smantellare una piazza di spaccio rivolta ai più giovani, hanno fermato e perquisito il ragazzo, di appena 17 anni, trovandolo in possesso di 25 grammi di hascisc già suddivisi in dosi e di una somma di circa mille euro, probabile provento delle vendite di droga. Il giovane è stato arrestato e successivamente trasferito in un istituto penale per minorenni a Roma.