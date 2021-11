Stalking, ammonimento per un 22enne di Terracina

Il Questore di Latina ha emesso un ammonimento per stalking nei confronti di un 22enne di Terracina, in seguito alla denuncia presentata dalla sua ex fidanzata. I due si erano lasciati lo scorso aprile ma da allora il ragazzo per motivi di gelosia aveva iniziato ad avere comportamenti autolesivi e di violenza verbale e psicologica nei confronti della malcapitata, tempestata di messaggi e chiamate con la ricorrente minaccia di togliersi la vita o di fare del male ad un presunto nuovo compagno di lei. Se lo stalker ignorerà l’ammonimento, scatterà nei suoi confronti una denuncia per atti persecutori, punibile con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.