Torna il maltempo in provincia di Latina

LATINA – Possibili piogge per la seconda domenica di novembre sulla provincia di Latina. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse da domani mattina, domenica 14 novembre, e per le successive 9-12 ore si prevedono sul Lazio “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori costieri meridionali”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica sulle zone Bacini di Roma e Costieri Sud.