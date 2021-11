Viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna, denunciato 60enne di Cisterna

CISTERNA – Lo scorso 3 novembre gli agenti del Commissariato di Cisterna hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri un cisternese di 60 anni residente a Velletri, già allontanato dalla casa familiare e a cui era stato imposto il Divieto di Avvicinare la sua ex convivente di 47 anni, che negli anni aveva maltrattato. I fatti si sono svolti all’interno del centro commerciale “La Grancia” di Cisterna, dove la donna lavora. Lui l’aveva raggiunta e spaventata con minacce, tanto da costringerla a chiudersi all’interno di un negozio da dove ha chiamato il 113. L’uomo ha tentato la fuga ma è stato rintracciati nei pressi del centro commerciale e denunciato per la violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Gli investigatori hanno chiesto l’aggravamento delle misure di prevenzione, che ha imposto l’Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria di Velletri per due volte al giorno.