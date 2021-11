Chiede soldi e merce gratis, poi distrugge il negozio. Arrestato a Latina un 26enne

LATINA – Ieri pomeriggio la Polizia ha arrestato un 26enne di Latina, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, poco prima, si era presentato in un negozio ortofrutticolo nella zona di via Del Lido, pretendendo dal proprietario denaro e generi alimentari, minacciando di colpirlo con una bottiglia di vetro che al momento brandiva a mo’ di arma.

Il fatto si era svolto alla presenza di avventori intervenuti a difesa del negoziante per impedire che fosse colpito dall’energumeno che invece si è scagliato e ha colpito al volto con un pugno uno di essi, mettendo poi a soqquadro l’esercizio commerciale. Non pago, in quanto non era riuscito nell’intento estorsivo, è tornato alla carica subito dopo essersi procurato una spranga di ferro ma, fortunatamente, anche in questa occasione è stato disarmato e messo in fuga.

Sul posto è arrivata la Volante della Polizia che ha trovato il 26enne nelle immeditate vicinanze del negozio che ha proseguito con il suo atteggiamento aggressivo, tanto da minacciare di morte gli agenti e tentare di aggredirli fisicamente.

Dalle indagini è emerso che il giovane da diversi taglieggiava i negozi situati nella stessa zona, perseguitando i titolari con richieste di denaro e merce gratuita sotto la minaccia, in caso di diniego, di ritorsioni contro le attività e i titolari stessi, divenendo perciò un autentico incubo.

L’uomo è stato tratto in arresto per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per i reati di estorsione, danneggiamento, minacce aggravate e lesioni.