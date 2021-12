143 nuovi casi Covid in provincia, 54 solo a Latina

LATINA – Sono 143 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Di questi 54 se ne contano solo a Latina, 25 ad Aprilia, 16 a Terracina. Sono invece 11 i positivi registrati a Cisterna, 7 a Fondi, 6 a Formia e Gaeta, 4 a Priverno, 2 a Cori, Itri, Sabaudia e Sezze. 1 caso rispettivamente a Castelforte, Lenola, Minturno, Pontinia, San Felice Circeo e Sonnino. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi e non sono state notificate guarigioni. Al Goretti si è reso necessario il ricovero di un altro paziente. Sono state 2.037 infine le vaccinazioni, per la maggior parte, 1.659, terze dosi.