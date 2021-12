Auto pirata investe e uccide un uomo ieri sera a Minturno

MINTURNO – Un uomo di origini tunisine è stato investito e ucciso ieri sera intorno alle 21 in via Simonelli a Minturno. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che abitava nei pressi, stava attraversando la strada quando un’auto lo ha centrato in pieno e poi è fuggita facendo perdere le sue tracce. L’operaio è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Formia che hanno subito avviato le indagini che potrebbero concludersi nelle prossime ore considerando che l’auto ha perso la targa nel violentissimo impatto. Saranno comunque anche acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La salma dell’uomo è stata trasferita all’obitorio di Cassino a disposizione della autorità giudiziaria.