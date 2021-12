Covid, 84 nuovi casi in provincia. Preoccupa Ponza con 5 casi

LATINA – Come era prevedibile, torna a salire la curva dei contagi Covid in provincia di Latina. 84 i nuovi contagi registrati dalla Asl e resi noti nel bollettino di oggi, martedì 7 dicembre. I numeri più alti ancora una volta a Latina, che ne conta 19 e Aprilia dove invece i nuovi positivi sono 17. 7 i contagi a Terracina, 6 a Gaeta e preoccupano i 5 contagi registrati a Ponza, così come a Fondi e Formia, sono 4 i positivi a Cisterna, 3 a Sabaudia, 2 a Priverno e Roccagorga, uno rispettivamente a Castelforte, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Prossedi, Roccasecca dei Volsci e Sezze.

Non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore, ma per 1 paziente si è reso necessario il ricovero in ospedale. 45 le guarigioni notificate, mentre sono state 5.509 le vaccinazioni eseguite negli hub pontini, di cui 393 prime dosi, 570 seconde e 4.546 terze dosi.