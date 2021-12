Covid, 89 contagi nelle ultime 24 ore in provincia di Latina

LATINA – Sono 89 i positivi registrati in provincia di Latina e resi noti dal bollettino della Asl. Non si registrano decessi ma sono 4 i ricoverati al Goretti nelle ultime 24 ore.

I numeri più alti del contagio si registrano a Latina con 27 casi, Aprilia con 11, 9 a Formia, 7 a Cisterna, 6 a Priverno, 5 a Gaeta, 4 a Fondi, 3 a Sabaudia, 2 a Itri, Ponza, San Felice Circeo e Sermoneta, 1 rispettivamente a Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Roccagorga e Sezze. I sindaci dei Comuni pontini in queste ore stanno firmando le ordinanze per l’obbligo della mascherina all’aperto così come suggerito dal Prefetto Maurizio Falco.

Sono 91 le guarigioni notificate e 4.744 le vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore di cui 205 prime dosi, 504 seconde e 4.035 terze dosi.