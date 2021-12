Covid, numeri mai visti: 734 contagi in provincia di Latina

LATINA – Mai prima d’ora si erano verificati così tanti contagi in provincia di Latina. Sono 734 i casi positivi registrate in sole in 24 ore (a cui si aggiungono 43 positivi residenti fuori dalla asl di Latina). Nessun decesso si é registrato nelle scorse 24ore, ma sono ben 21 ricoveri in un solo giorno.

Il dato più alto si registra nel capoluogo con ben 247 nuovi positivi. Terracina e Formia registrano 84 e 61 positivi mentre Apriliane conta 57.

I guariti sono stati 19.

I nuovi casi Comune per Comune:

Aprilia 57

Bassiano 3

Castelforte 3

Cisterna di Latina 41

Cori 28

Fondi 35

Formia 61

Gaeta 33

Itri 7

Latina 247

Lenola 1

Minturno 21

Monte San Biagio 7

Norma 4

Pontinia 18

Ponza 2

Priverno 7

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 20

San Felice Circeo 7

Santi Cosma e Damiano 10

Sermoneta 17

Sezze 8

Sonnino 1

Sperlonga 2

Spigno Saturnia 7

Terracina 84