Dossi davanti al liceo Manzoni di Latina, saranno istallati prima di Natale

LATINA – Saranno istallati dei dossi nei pressi del liceo pedagogico Manzoni di Latina. Lo ha annunciato il neo assessore a Lavori Pubblici, Manutenzioni, Viabilità e Decoro del Comune di Latina, Pietro Caschera che, dopo l’incidente di martedì mattina davanti al plesso, ha effettuato un sopralluogo per capire come risolvere il problema. “Altri dossi verranno istallati anche davanti ad altre due scuole”, spiega. In previsione anche un new jersey e un lampeggiante per cui però ancora non si conoscono i tempi di installazione. Per i dossi invece serviranno circa 20 giorni e intanto si pensa di rimettere davanti al plesso una pattuglia della Polizia Municipale.

A livello politico, il gruppo Consigliare di Forza Italia ha presentato una mozione per la messa in sicurezza di viale Le Corbusier, impegnando il sindaco Damiano Coletta “affinchè ordini agli uffici preposti la immediata messa in sicurezza del tratto stradale con dotazione dei mezzi finanziari necessari”.

Ne abbiamo parlato con uno dei consiglieri firmatari della mozione, Mauro Anzalone

Il consigliere di Latina del Cuore Alessio Pagliari fa appello “A tutte le forze politiche per porre l’attenzione alla sicurezza stradale, in particolare in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado”.

La docente intanto è ancora ricoverata in prognosi riservata con diverse ferite, le sue condizioni sono molto delicate.