Due operazioni antidroga in provincia di Latina

Due operazioni antidroga sono state messe a segno dai carabinieri nelle ultime ore. La prima a Latina, dove i carabinieri del Nor hanno fermato un 50enne alla guida di un’auto, nella quale erano nascosti 825 grammi di cocaina. Per l’uomo sono subito scattate le manette. A Pontinia, invece, un 20enne ha ricevuto la visita a sorpresa dei carabinieri della stazione locale e al termine di un’accurata perquisizione è stato trovato in possesso di 750 grammi di hascisc suddivisi in panetti e di 780 grammi di marjuana contenuta in diverse buste. Per il ragazzo, da tempo nel mirino dei militari, sono stati disposti gli arresti domiciliari.