Elezioni provinciali, Lega e Fratelli d’Italia sostengono Agresti

LATINA – Il centrodestra si divide e mentre da una parte Forza Italia appoggia la candidatura a presidente della Provincia di Gerardo Stefanelli, Fratelli d’Italia e Lega sosterranno il sindaco di Itri Giovanni Agresti. Le motivazioni della scelta sono state fornite dagli stessi coordinatori provinciali, Giancarlo Rufa per la Lega e Nicola Calandrini per Fratelli d’Italia: “Agresti è uomo di lunga esperienza, un sindaco civico al di fuori degli schemi di potere. Siamo convinti che con Agresti presidente, l’ente Provincia sarà vicino a tutti i territori, senza alcuna distinzione politica. Per questo siamo sicuri che la stragrande maggioranza dei consiglieri e sindaci dei 33 comuni della provincia di Latina, voteranno per lui sabato 18 dicembre. A Giovanni Agresti intendiamo affiancare una squadra di amministratori locali validi e competenti. A tutti loro andrà il compito di riportare la provincia ad essere un’istituzione centrale, in attesa di una riforma che le restituisca ruolo e competenze che le sono state sottratte dalla riforma Delrio”.