Formia, parte la gara per la progettazione del Nuovo Ospedale del Golfo

LATINA – Dopo la visita del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dell’Assessore regionale Alessio D’Amato avvenuta il 4 novembre, in cui è stato presentato lo studio di fattibilità, la Asl di Latina fa partire ora la gara per la progettazione esecutiva del Nuovo Ospedale del Golfo di Formia. Mantenendo l’impegno primariamente assunto, il Direttore Generale Silvia Cavalli ha dato l’avvio al bando europeo per la selezione dei professionisti che predisporranno il progetto definitivo ed esecutivo. Incluse le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, l’ importo complessivo dei costi di progettazione sarà di circa 3 milioni di euro, mentre per la realizzazione complessiva sono stati stanziati 85 milioni. Il progetto, che prevede la realizzazione di un Ospedale sviluppato su tre fabbricati ed articolato su 6 livelli, verrà realizzato da società specializzate che sapranno aggiudicarsi la gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dovranno dimostrare di possedere requisiti di capacità tecnica adeguata all’entità dell’opera e garantire miglioramenti soprattutto dal punto di vista ambientale.

Saranno premiati, infatti, i progetti che utilizzeranno fonti rinnovabili per l’approvvigionamento energetico e che si porranno l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico, di riutilizzare le acque meteoriche e sfruttare la mobilità sostenibile. L’opera risponde all’esigenza, oggi più che mai indispensabile, di fornire una struttura ospedaliera, tecnologica e innovativa alla popolazione residente nei Comuni dell’Area SUD della ASL di Latina.