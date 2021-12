Generi alimentari per la Caritas acquistati dai Carabinieri di Formia

FORMIA – Nel corso della mattinata di ieri 21 dicembre 2021, come ogni anno, i Carabinieri della Compagnia di Formia hanno acquistato generi alimentari per donarli ai poveri della Caritas. L’iniziativa rafforza il sentimento di vicinanza tra l’Arma è la collettività per consolidare ulteriormente il concetto di “vicinanza” della “Benemerita” alle persone più deboli ed in difficoltà. Il tutto è stato reso possibile grazie anche alla preziosa collaborazione del coordinatore della sicurezza del gruppo PAM con sede tra le altre a Formia, ODDI MIRKO, per il reperimento dei beni di prima necessità, e di Don Maurizio, parroco della Chiesa di San Biagio di Marina Minturno, e Don Mariano, parroco della Chiese di Don Bosco di Formia.

Tra i Carabinieri e la gente esiste un legame fatto di solidarietà, fiducia e dedizione al bene comune. Le “Stazioni” dei Carabinieri sono presidi presenti su tutto il territorio nazionale: sono dei punti di riferimento per la collettività, anche nei paesi e nelle contrade più remote e periferiche. E questa presenza capillare coinvolge qualsiasi appartenente dell’Arma a partecipare alla vita delle comunità cercando di essere vicini ai problemi della popolazione e dei meno abbienti. “In questo momento di estremo disagio e di generale disorientamento per molteplici famiglie – spiega in una nota il Comandante della Compagnia Maggiore Michele Pascale – l’Arma ha inteso dare un segnale di vicinanza agli indigenti, consegnando dei prodotti alimentari a sostegno delle mense che ogni giorno si prodigano nel confezionare pasti ai poveri e indigenti di Formia e zone limitrofe”.