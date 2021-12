Il Latina calcio batte il Palermo sul campo del Francioni

LATINA – Il Latina Calcio 1932 batte il Palermo al Francioni per 1 a 0 nel match di cartello della prima giornata di ritorno. Il Latina ha battuto i rosanero rimasti in 9 nel primo tempo. Espulsione anche per i nerazzurri all’80, Amadio ha lasciato il campo per doppia ammonizione.

Latina Calcio 1932 1 – 0 Palermo

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Carletti, De Santis, Barberini, Tessiore, Carissoni (44’ st Nicolao), Esposito, Ercolano (39’ st Teraschi), Andrade Siqueira (28’ st Di Livio). A disposizione: Ciammaruconi, Alonzi, Sane, Marcucci, Atiagli, Zorzo, Gesmundo, D’Aloia. Allenatore: Di Donato.

Palermo (3-5-2): Pelagotti, Lancini, Buttaro, Perrotta, Almici (27’ st Soleri), Giron Maxime, Odjer (27’ st De Rose), Dall’Oglio (5’ st Accardi), Luperini, Fella (36’ pt Massolo), Brunori. A disposizione: Peretti, Mauthe, Floriano, Crivello, Silipo. Allenatore: Filippi.

Arbitro dell’incontro: Nicolò Marini di Trieste.

Assistenti: Luca Testi di Livorno e Giulio Basile di Chieti.

Quarto Ufficiale: Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Marcatori: 18’ pt Carletti (L)

Ammoniti: 12’ st Accardi (P), 14’ st Amodio (L), 22’ st Odjer (P), 30’ st Esposito (L), 32’ st Perrotta (P), 45’ st Cardinali (L)

Espulsi: 11’ pt Buttaro (P), 34’ pt Pelagotti (P), 26’ st Amodio (L doppia amm.), 43’ st Dirigente del Palermo

Recuperi: 2’ pt; 6’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 7 Palermo 1

Note: Spettatori totali 928