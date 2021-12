Il mercato di Monticchio anche di pomeriggio fino al 19 dicembre

SERMONETA – In vista dell’approssimarsi del Natale, si prolunga l’orario di apertura del mercato domenicale di Monticchio, a Sermoneta, per le prossime tre domeniche. Una decisione legata alla volontà di consentire ai cittadini di andare al mercato anche di pomeriggio per i propri acquisti in questo periodo natalizio, diluendo l’orario di apertura ed evitando quindi assembramenti.

Domenica 5, domenica 12 e domenica 19 dicembre il mercato di Monticchio resterà aperto dalle 8 alle 16. «Per favorire la partecipazione delle famiglie e animare lo shopping – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – l’amministrazione comunale ha pensato a un calendario di eventi nell’area mercato. Domenica 5 alle 14.30 ci sarà l’esibizione degli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta, domenica 12 uno spettacolo di magia rivolto ai più piccoli insieme a Babbo Natale e gli Elfi, infine domenica 19 dicembre ci sarà l’animazione per i bambini con Babbo natale e i suoi piccoli aiutanti». «L’obiettivo – aggiunge il consigliere delegato al commercio Mariangela Screti – è quello di salvaguardare gli interessi dei consumatori, che hanno più tempo a disposizione per i loro acquisti, ma anche degli operatori commerciali e agricoli e più in generale dei lavoratori coinvolti, dopo un anno difficile legato alla pandemia che ha messo in crisi anche il settore del commercio ambulante».