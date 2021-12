Incidente sulla Pontina in direzione Roma, traffico in tilt

Un incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 8:30, sulla Pontina, all’altezza di Pomezia in direzione Roma. Il traffico è in aumento e si registrano lunghe code. Al sinistro di aggiungono i lavori all’altezza di Castel di decima, anche questi stanno provocando rallentamenti.

FERROVIA – Non va meglio a chi ha scelto di muoversi in treno. Da questa mattina alle 7 sono in corso rallentamenti sulla tratta Roma Napoli. A causa del controllo tecnico su un mezzo alla stazione di Minturno, viaggiano con circa 30 minuti di ritardo sia i convogli diretti a Roma che quelli diretti a Napoli. Parzialmente cancellato invece il treno diretto a Roma Termini e partito da Formia Gaeta dove sono in corso i controlli.