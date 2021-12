BORGO SAN MICHELE – Super saluto a Babbo Natale nel giorno della Vigilia nella “Casa di Babbo Natale” a Borgo San Michele. Domani, la mattina dalle ore 10.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 14.00 alle ora 16.00, tutti potranno salutare Babbo Natale che aspetterà i bambini per una merenda, poi lascerà la casa per iniziare il grande viaggio per la consegna dei regali nella notte della vigilia.