Minturno, aggredito un dipendente comunale, denunciato un 40enne

La sua ditta non figurava tra quelle indicate dal Comune di Minturno per l’impiego dei buoni spesa alle persone bisognose. Un’esclusione che gli ha fatto perdere le staffe, tanto da indurlo ad aggredire un impiegato colpendolo con un pugno in faccia. Così questa mattina un 41enne del posto è stato denunciato per lesioni dopo il suo raid negli uffici del Municipio. La sua vittima, condotta al Dono Svizzero di Formia, ha riportato una ferita allo zigomo sinistro giudicata guaribile in due giorni.