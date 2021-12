Natale in sicurezza, i 7 consigli di Salute Lazio

LATINA – Il portale Salute Lazio ha redatto un vademecum per un Natale in sicurezza: “Poche semplici raccomandazioni per trascorrere le festività Natalizie in serenità e sicurezza”.

Intanto prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione, un adulto su tre nel Lazio ha ricevuto la dose booster. “Siamo a 1,6 milioni di terze dosi somministrate con oltre 10 milioni e mezzo di somministrazioni complessive di vaccino. Per la prima volta la popolazione over 12 non vaccinata scende sotto le 400 mila unità. Gli over 12 anni in doppia dose hanno raggiunto il 90%. Bisogna continuare a correre con le terze dosi e per chi non avesse prenotato invitiamo a farlo”.