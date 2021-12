Natale nelle case di quartiere a Latina

LATINA – Le Case di Quartiere di Latina partecipano al Natale di Latina con una serie di eventi organizzati dalle associazioni che hanno stretto i patti di collaborazione con il Comune di Latina per la co-gestione delle strutture. In particolare, il programma prevede eventi natalizi nell’ex Cinema Enal di Latina Scalo, nella Casa Cantoniera di Borgo Sabotino, nel Centro sociale di Borgo Piave e nell’ex scuola materna di Via Milazzo. Mostre, mercatini, spettacoli, concerti, giochi e laboratori allieteranno cittadine e cittadini di tutte le età come illustrato dettagliatamente nelle locandine allegate. Gli eventi sono partiti a inizio dicembre e andranno avanti fino alla festa dell’Epifania.

Per il programma del Centro sociale di Borgo Piave è possibile consultare il sito www.casadiquartiereborgopiave.it.

Con l’occasione, segnaliamo anche l’adesione delle 5 Case di Quartiere di Latina all’iniziativa promossa a livello nazionale dal Comune di Reggio Emilia in occasione della Giornata Mondiale dei diritti del Migrante di domani, 18 dicembre. L’iniziativa consiste nell’accensione di lanterne verdi come segno di accoglienza nei confronti di tutte le persone che fuggono dalla guerra, e con particolare riferimento e solidarietà con le persone migranti al confine tra Bielorussia e Polonia.