Perseguita l’ex compagna, divieto di avvicinamento alla vittima per un 70enne di Cisterna

CISTERNA – I poliziotti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di un 70enne di Cisterna di Latina. L’attività di indagine ha avuto origine della denuncia sporta dalla ex compagna dell’uomo che aveva dichiarato come l’uomo, dopo la loro separazione, si fosse reso responsabile nel tempo di una serie di atti persecutori realizzati attraverso pedinamenti, molestie, minacce e ingiurie; il tutto arricchito da continue telefonate a tutte le ore del giorno e della notte. Tali comportamenti sono stati ripetuti anche sul luogo di lavoro della donna, nonostante la presenza dei colleghi, che in alcune circostanze hanno udito direttamente le minacce rivolte dall’uomo alla malcapitata. Per evitare la continuazione di tali fatti, il Tribunale ha ritenuto necessario adottare la misura in argomento, tempestivamente eseguita dagli operatori della Squadra Mobile.