Record di contagi Covid in provincia di Latina, 375 in 24 ore. 150 solo nel capoluogo

LATINA – Bisogna risalire al 3 gennaio scorso, quando però non era ancora stata avviata la campagna vaccinale per tutta la popolazione, per trovare un numero simile di contagiati dal Covid in provincia di Latina. Oggi infatti il bollettino della Asl segnala 375 positivi, dei quali 150 solo nel capoluogo, seguito da Aprilia con 62 casi. In questo Comune si registra anche il decesso di un paziente.

Sono stati 37 i casi a Cisterna, 19 a Formia, 16 a Sezze, 13 a Priverno, 11 a Fondi, 9 a Terracina, 7 a Gaeta e Pontinia, 6 a Sermoneta, 5 a Cori, Sabaudia e Sonnino. 4 a Minturno e San Felice Circeo, 3 a Itri, Norma e Santi Cosma e Damiano, 2 a Prossedi e Roccagorga, 1 a Castelforte e Rocca Massima.

Sono due i ricoveri al Goretti di Latina dove, da oggi, saranno riattivati due posti nel reparto di rianimazione. 45 le guarigioni notificate.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono state 4.721 quelle effettuate nelle ultime 24 negli hub pontini, di cui 167 prime dosi, 491 seconde e 4.063 terze dosi.

DATI A CONFRONTO – A differenza di gennaio, si contano meno decessi, allora erano stati 5, oggi 1, il capoluogo contava 93 positivi, Aprilia 51.