Scuole ancora al freddo, protestano gli studenti del Majorana e dell’Alighieri

LATINA – Studenti ancora in protesta questa mattina a causa dei termosifoni spenti. Gli studenti del Majorana avevano avuto rassicurazione ieri dalla Provincia che i termosifoni questa mattina sarebbero stati accesi, così non è stato e dunque i ragazzi hanno optato per lo sciopero di massa.

Ne abbiamo parlato con il rappresentante di istituto Luca Valenzano, che insieme agli altri rappresentanti oggi alle 13:20 incontrerà i dirigenti della Provincia

I ragazzi del Classico Alighieri sono in protesta oltre che per i termosifoni spenti anche per divergenze con la dirigente scolastica che ieri non è mostrata disponibile a parlare con loro. Questa mattina stanno manifestando davanti alla scuola.

Ne abbiamo parlato con la rappresentante di istituto, Silvia Orsini

Ieri la Provincia ha assicurato ai ragazzi che buona parte dei caloriferi saranno accesi questa mattina al Majorana, ma prima di sospendere la protesta i ragazzi vogliono entrare loro stessi e capire se è vero. A questo si aggiunge il fatto che i lavori in corso nella parte vecchia del plesso impediscono l’accensione completa per tutte le classi. Una soluzione dovrà comunque essere trovata e gli studenti oggi incontreranno alle 13:20 il dirigente della Provincia. anche gli studenti dell’Alighieri stamattina hanno deciso di protestare fuori dal plesso, anche per stigmatizzare l’atteggiamento della dirigenza scolastica che ieri si è mostrata poco incline a capire le ragioni degli studenti allertando la Digos. Avremo modo di parlare con gli studenti nel corso dei prossimi approfondimenti.