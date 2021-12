LATINA – Sport pontino in lutto per la scomparsa di Salvo Garsia, ex presidente del Circolo Cittadino di Latina venuto a mancare all’età di 83 anni. Nato a Tunisi ma stabilitosi in terra pontina dal 1956, era stato dirigente del Latina Calcio, tanto che aveva contribuito a lanciare un giovane nerazzurro, Spillo Altobelli, verso il calcio che conta. Garsia era stato soprattutto vice presidente della A B Latina, capace di salire in serie A2 e di raccogliere successi entrati nella storia del basket e dello sport del capoluogo.

Il Sindaco Damiano Coletta e l’Amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Salvatore Garsia, già presidente del Circolo cittadino, imprenditore del settore immobiliare e figura storica per lo sport del capoluogo. Garsia, per tutti “Salvo”, è stato dirigente del Latina Calcio negli anni ’70 e dai primi anni 2000 è stato prima vice presidente e poi presidente dell’Associazione Basket Latina che in quegli anni raggiunse lo storico traguardo della Serie A2. Alla famiglia di Salvatore Garsia le più sentite condoglianze del primo cittadino a nome di tutta la città.