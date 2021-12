Studenti di Latina in protesta sotto la Provincia, ecco cosa chiedono

LATINA – E’ iniziata questa mattina alle 9 la manifestazione degli studenti delle scuole Majorana, Artistico, Marconi e Mattei in piazza della Libertà a Latina, sotto la sede della Provincia. I ragazzi chiedono un nuovo incontro con l’Ente: “Speriamo di farci sentire e ricevere un secondo colloquio perchè il primo non ha portato ai risultati sperati. Vogliamo risposte chiare e attendibili perchè non possiamo aspettare ancora, arrivati al 9 dicembre”, dice Luca Valenzano, rappresentante di istituto del liceo Majorana.

Lo abbiamo ascoltato su Radio Immagine